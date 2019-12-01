Continua SEDEA brindando apoyos a productores del semidesierto

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- Con la presencia del secretario de Desarrollo Agropecuario de la SEDEA, Rosendo Anaya, inició la dispersión de más de 23 toneladas de semilla de avena, para un total de 200 productores del semidesierto, de los municipios de Peñamiller, Tolimán y Ezequiel Montes, como apoyo emergente debido a las contingencias climáticas que se han presentado este año.

“Firmamos un convenio de colaboración de concurrencia, pero coloquialmente le llamamos el programa municipalizado, en el cual el gobierno municipal, ha dispuesto de una cantidad de dinero y el Gobierno del Estado pone una cantidad de dinero igual para que ustedes puedan acercarse”, señaló.

Anaya Aguilar compartió que, los pequeños productores de granos básicos en zonas de temporal, son económicamente los más vulnerables y han tenido un año difícil, marcado inicialmente por la sequía y, posteriormente, por las lluvias excesivas, lo que trae consigo, una disminución en los parámetros productivos.

Dentro de su intervención, y en representación de los productores pecuarios, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno, reiteró la importancia de trabajar en equipo para que puedan tener los beneficios que el Gobierno del Estado otorga a los trabajadores del campo.

“Es de lo que se trata esto, trabajar en conjunto, trabajar unidos y demostrar que podemos todos los del sector agropecuario, pero además ustedes también fíjense en algo, todos los de la Secretaría también están aquí, haciendo equipo para que ustedes tengan su alimento y su semilla de avena”, mencionó.