Continua Gobierno de Quiroga impulsando el emprendimiento y gestionando a favor de las y los migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 18:09:48

Quiroga, Michoacán, a 7 de octubre 2025.- Gracias a la gestión y seguimiento de la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, el ciudadano Ángel Servín Rodríguez fue beneficiario del programa “Sueño Michoacano”, una iniciativa de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán que brinda apoyo económico a migrantes michoacanos y sus familias para iniciar o fortalecer sus proyectos productivos.

Con este respaldo, Ángel Servín podrá iniciar su propio negocio, generando oportunidades que contribuyan al desarrollo económico local y al bienestar de su familia.

En ese sentido, la alcaldesa destacó que su administración continúa trabajando de la mano con las instituciones estatales para acercar programas que transformen la vida de las y los quiroguenses.

“En Quiroga creemos en la capacidad de nuestra gente. Cuando apoyamos a una familia emprendedora, fortalecemos la economía de todo el municipio. Este tipo de programas hacen realidad los sueños de quienes trabajan día a día por salir adelante”, expresó.

Ante esto, agregó que el Gobierno de Quiroga reitera su compromiso con el impulso al emprendimiento, la inclusión y el bienestar social, asegurando que cada acción sume al progreso de las familias del municipio y agradeció el apoyo de la Secretaría del Migrante del Gobierno Estatal.