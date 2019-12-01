Continúa clausura planta de separación de basura de Broquers Ambiental: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 19 de julio del 2025.- La planta de separación de basura que opera la empresa Broquers Ambiental no ha cumplido diversas deficiencias, entre ellas, el incumplimiento de horarios y condiciones normativas por lo que permanece clausurada, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Sí, sigue clausurada, sigue suspendida esta empresa de la planta de separación de residuos y como lo hemos comentado, hasta que se regularicen y cumplan con la normatividad es como se pudiera estar levantando esta clausura”.

El 23 de julio pasado, el alcalde capitalino, Felifer Macías, instruyó una revisión puntual de la planta de separación y tratamiento de residuos operada por la empresa Broquers Ambienta y durante la inspección reveló fallas en la operación de la planta, como el incumplimiento de horarios autorizados y otras condiciones establecidas por la normatividad ambiental, y recalcó que la autoridad municipal actuó con firmeza al emitir un mensaje claro a todas las empresas concesionarias de que el orden y la legalidad no son negociables.

Macías Olvera aclaró que en este momento la clausura es indefinida por lo que la empresa tiene la obligación del confinamiento de la planta entre muchas otras características que se le han exigido en materia de protección medioambiental y hasta que eso no se regularice y no cumplan quedará suspendida y serán sujetos a una sanción económica.

Detalló que hoy por hoy continúan con el proceso de cumplimiento, es decir, mientras ellos no avancen y no acrediten acciones concretas para subsanar las observaciones seguirá sin operar.

“A ver, cualquier escenario puede ser posible en el caso de que no se dé cumplimiento a la normatividad por parte de la empresa, pero hoy estamos en el en el escenario de clausura y suspensión temporal y ahorita está en la cancha de la empresa cumplir con la normatividad y con todas las normas de protección medioambiental”.

Adelantó que le solicitará a José Armando Presa Ortega, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, que le informe si ya pagó la multa y a cuánto asciende pues mientras no subsanen el tema normativo serán multados todos los días.