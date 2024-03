Construir implica ceder para caminar en unidad: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2024. En el PRI solo podrán encontrar disposición, ganas de unión y ganas de trabajar, afirmó, Memo Valencia, presidente del PRI Michoacán, a las y los aspirantes a candidatos del PAN y PRD, quienes entregaron sus cartas intención ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del tricolor, la cual también preside el líder del Revolucionario Institucional.



Memo Valencia reconoció a quienes buscan ser candidatos, los cuales consideró, “deben ser esos focos de esperanza en cada uno de los municipios y distritos”, sobre todo en este tiempo de polarización y en el que se requiere de ceder para poder construir en unidad.



“Cuando hay disposición de ustedes para construir y lo hemos visto, se avanza, porque no podemos querer caminar con el apoyo de otros partidos sin ceder, sin dar nada a cambio, la construcción no se impone, la unidad no se impone, la coalición no se impone, se va a construir con el cemento, con el pegamento del diálogo, de la unidad y la disposición, en la medida en que ustedes cedieron, se construyó”, dijo.



Recordó que, como dirigente del PRI, junto con la secretaria general, Xóchitl Ruíz, consultaron todas las decisiones con la militancia, y es así que se logró la disposición de los priistas.



Comprometió el total apoyo de los revolucionarios y de la dirigencia estatal, “yo los visitaré en cada uno de sus municipios, vamos a hacer campaña con ustedes y ustedes tengan la certeza de que tendrán el respaldo del Partido Revolucionario Institucional, porque en los momentos en que la patria está en riesgo debemos hacerlos más grandes sacrificios por nuestro México y por las futuras generaciones”.



María del Refugio Cabrera Hermosillo, dirigente estatal del PAN, comprometió el arropo y apoyo de Acción Nacional, porque la alianza es fuerte y en unidad debe llegar al 2 de junio, “sabemos que tenemos enfrente un gran peligro y tenemos que salir todos a combatirlo”, acotó.



Brisa Arroyo Martínez, secretaria de Comunicación Política en representación del dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, indicó que los perredistas son mujeres y hombres de convicción verdadera, y “estamos orgullosos y orgullosas de los líderes que hoy vienen a solicitar el registro del Revolucionario Institucional, porque sabemos que sacarán la casta y darán la cara por su municipio y distrito”, aseguró.



Enrique Rojas Orozco, delegado del CEN en Michoacán aseguró que, siempre la buena política va a rebasar cualquier personaje, y refrendó la disposición del PRI, cuya dirigencia es de arrojo y compromiso, que se muere en la raya y honran su palabra, por eso, todos los aspirantes a alcaldes y diputados locales, “están obligados a hacer política de la buena a favor de la gente de Michoacán”.



Por su parte, el consejero nacional y delegado en la entidad del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, consideró que con este acto de entrega de cartas intención de las y los aspirantes a candidatos para diputados locales y presidentes municipales, se demuestra la unidad alcanzada, sin simulaciones, “no me queda duda de que todo este esfuerzo se verá también reflejado en triunfos, en logros de esta alianza fuerte”, auguró.



Finalmente, el líder estatal priista, llamó a las y los aspirantes a candidatos a diputados locales y presidentes municipales a declararse daltónicos desde este momento, para representar con orgullo el rojo, el azul y el amarillo por igual, porque “juntos irradian una luz de esperanza por el futuro de las próximas generaciones de michoacanos y mexicanos”.



Acompañaron este evento, Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal e Isrrael Abraham López Calderón, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos.