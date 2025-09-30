Consejo de Seguridad de la ONU autoriza misión antipandillas en Haití

Nueva York, a 30 de septiembre del 2025. - El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este martes (30.09.2025) la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS, en inglés), liderada hasta hoy por Kenia, en una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá.

La votación de la resolución, cuya implementación tiene carácter inmediato, se resolvió con 12 votos a favor, 3 abstenciones (de China, Rusia y Pakistán) y ninguno en contra.

China justificó posteriormente su abstención en que el "fracaso" de la MSS se debió, parcialmente, a que "un importante país" (en alusión a EE.UU.) "incumplió sus compromisos iniciales" y en que el gigante asiático no fue tenido en cuenta para el diseño de esta resolución que, además, "no incorpora un estudio previo sobre el terreno".

La GSF contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses, según el texto de la resolución. La MSS, que terminaba su actual mandato el jueves, pretendía alcanzar los 2.500 integrantes y finalmente se quedó en 970 miembros, en su inmensa mayoría (700 de ellos) procedentes de Kenia, que lideraba la iniciativa sobre el terreno.

Otra de las novedades en la resolución aprobada es que se pretende incorporar elementos militares a la misión, lo que también preocupa a oenegés por estar formados para otro tipo de tareas y no tanto para lidiar con el desafío de las bandas, que controlan el 90 % de la capital, Puerto Príncipe, y están enraizadas en los barrios a través de líderes comunales locales.