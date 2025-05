Conmemoran el CLXIII Aniversario de la Batalla de Puebla en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 5 de mayo de 2025.- Hoy conmemoramos una de las gestas más significativas de nuestra historia, La Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en el que el pueblo mexicano con más dignidad que recursos, con más voluntad que armas, se enfrentó y venció al Ejército Francés considerado en su momento el más poderoso del mundo, lo anterior lo expresó la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, quien acompañada de Regidores, funcionarios educativos y municipales, así como maestros alumnos y público en general, presidió el acto cívico conmemorativo del CLXIII Aniversario de la Batalla de Puebla encabezada por el General Ignacio Zaragoza, el evento se efectuó en el Hemiciclo a Hidalgo.

La alcaldesa manifestó, que aquella victoria, no fue casualidad, fue el resultado de una visión nacionalista, de una política que defendía la República frente a las tentaciones del autoritarismo disfrazado de modernidad extranjera; fue una defensa del derecho a los mexicanos de decidir su propio destino, sin tutelajes ni intervenciones. Hoy México sigue enfrentando desafíos y aunque las formas no han cambiado, las amenazas no han desaparecido, en nuestros días siguen existiendo poderes que quisieran vernos divididos, sometidos o callados, por eso, dijo que cada 5 de mayo, no solo educamos la historia, sino que reafirmamos el compromiso de defender la soberanía, la justicia y la dignidad de nuestros pueblos.

Indicó que desde el Gobierno Municipal que tiene la responsabilidad de encabezar, comprende que la mejor forma de honrar la historia es hacer justicia en el presente, que la memoria no puede ser un discurso vacío sino un motor de acción, por ello, ha apostado en las políticas públicas que pongan al centro a la ciudadanía y que promuevan el avance de poblaciones hasta ahora olvidadas, sin dejar de lado las acciones estratégicas que resultan indispensables para impulsar el crecimiento de nuestro municipio.

Les reiteró a las comunidades educativas que este Ayuntamiento esta trabajando en la construcción de mejores oportunidades para las niñas y los niños, se esta trabajando en la dignificación de espacios educativos, en dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para su fortalecimiento y crecimiento; comentó que nuestra obligación como ciudadanos es mantener viva nuestra historia, en inculcar a nuestros niños y jóvenes el deseo de conocerla, de honrar a los hombres y mujeres que dieron su vida por darnos patria y libertad.

Invitó a los presentes a seguir trabajando juntas y juntos por un mejor Hidalgo, por un Mejor Michoacán y por un mejor México, preservando en nuestra memoria la historia de nuestro pueblo, en Hidalgo Juntos Avanzamos.