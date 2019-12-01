Conmemoración del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón en Quiroga

Quiroga, Michoacán, a 30 de septiembre 2025.- Este día, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la ceremonia cívica con motivo del Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, acto que dio inicio con el izamiento de la bandera nacional en la explanada municipal.

Al dirigir un mensaje a las y los asistentes, la alcaldesa expresó que “hoy estamos honrando la memoria de uno de los grandes héroes que nos dieron patria e independencia. El legado de justicia, igualdad y nación que nos heredó Morelos sigue siendo el pilar de nuestra soberanía y de la vida democrática de México”.

En la ceremonia estuvieron presentes integrantes del Cabildo, entre ellos el síndico municipal Sergio Garnica Ruiz; la secretaria del Ayuntamiento, María de Lourdes González González, titulares de las distintas áreas municipales, elementos de Seguridad Pública, representantes de medios de comunicación y ciudadanía en general, quienes se dieron cita para rendir homenaje al Siervo de la Nación.

Como parte del protocolo, se realizaron los honores a la bandera y se entonó con solemnidad el Himno Nacional Mexicano, dirigido por el ciudadano Gabriel Torres Rangel.

Durante su intervención, Alma Mireya González destacó que el ejemplo de Morelos continúa siendo guía para el servicio público, al señalar que Morelos no sólo luchó por la Independencia, sino por principios que hoy siguen vigentes: la justicia, la igualdad y el servicio al pueblo.

“Como servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de Quiroga tenemos la gran responsabilidad de honrar ese legado con nuestro trabajo diario. Cada servicio brindado con honestidad y cada decisión tomada con ética es una forma de rendir homenaje a nuestros héroes”, afirmó.

Finalmente, la alcaldesa hizo un llamado a fortalecer el compromiso comunitario y la unidad social,

agradeciendo el compromiso con el municipio, “y los invito a que sigamos construyendo juntos un gobierno cercano, eficiente y justo, que ponga siempre en alto el ejemplo de Morelos y de todos los héroes que nos dieron patria”, concluyó.