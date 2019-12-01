Conmemora Bedolla el 20 Aniversario Luctuoso de Zarazúa Ortega

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 09:56:14

Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó el vigésimo Aniversario Luctuoso de Rogelio Zarazúa Ortega, quien se desempeñó como director de Seguridad Pública del estado.

En el acto efectuado en el Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el mandatario montó una guardia de honor, mientras que el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, hijo del homenajeado, fungió como orador oficial; asistieron familiares y amigos de Zarazúa Ortega, la diputada presidenta del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres, así como secretarios del Gobierno estatal.