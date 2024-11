Congreso del local entrega condecoración “Mérito al Turismo Michoacano”

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2024.- El empresario forestal Roberto Molina Garduño fue condecorado por el Congreso del Estado con el “Mérito al Turismo Michoacano” por su destacada labor como promotor turístico de la entidad quien ha tenido como principal proyecto difundir pero también conservar el hábitat de la mariposa monarca ubicado en el Ejido el Rosario, en el oriente del Estado.

En Acto Solemne, el Presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña acompañado por los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial hizo entrega de la condecoración a quien por su trayectoria encarna los ideales de innovación, sostenibilidad y compromiso social que definen el turismo michoacano; además de liderar iniciativas de conservación como la reforestación de miles de hectáreas de bosque.

Juan Antonio Magaña, al dar la bienvenida, precisó que Michoacán destaca no sólo en México, sino en el mundo, por sus riquezas naturales, pero también por sus habitantes, y por ello –dijo- cada uno de los michoacanos debe convertirse en embajadores turísticos, otorgando un buen trato a quienes deciden conocerlo para vuelvan a la entidad.

El Presidente de la Comisión de Turismo, Antonio Salvador Mendoza Torres, ante la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano e integrantes de la Mesa Directiva, señaló que Presea al Mérito del Turismo Michoacano 2024 no es solo un reconocimiento individual, sino un tributo al esfuerzo colectivo que nos posiciona como uno de los principales destinos turísticos de México.

“Con la entrega de esta Presea, celebramos no solo los logros del galardonado, sino también la esencia misma de Michoacán, un estado que no deja de sorprender, inspirar y enamorar a quienes lo visitan. Queremos que Michoacán no solo sea un lugar donde las personas quieran regresar, sino donde se sientan tan profundamente conectadas, que quieran quedarse”, expresó ante sus compañeras integrantes de la Comisión, sus integrantes, Teresita de Jesús Herrera Maldonado y Anabet Franco Carrizales.

En su oportunidad, Roberto Molina dijo recibir con orgullo pero también con mucho compromiso la condecoración y destacó la evolución que ha tenido el turismo en la entidad e instó a los michoacanos, al sector empresarial para darle un mayor impulso, dado que Michoacán representa el estado más completo en materia turística.

Finalmente invitó a las y los legisladores michoacanos a revisar el marco jurídico para darle mayores protecciones a las empresas formales ante plataformas como Airbnb, una revisión del Fideicomiso de Promoción Turística y a recuperar el presupuesto otorgado a los Pueblos Mágicos que tiene Michoacán.

En el Acto Solemne también estuvieron presentes las y los diputados Ana Vanessa Caratachea Sánchez, Eréndira Isauro Hernández, Brissa Ireri Arroyo Martínez, Nalleli Pedraza, Huerta, Juan Carlos Barragán Vélez, Alejandro Iván Arévalo Vera, David Martinez Gowman y Santiago Gómez Bautista