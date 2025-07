Congreso del Estado de Michoacán trabaja para erradicar el hostigamiento y el acoso sexual entre sus trabajadores

Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán instaló el Comité para la Atención a la Violencia de Género en la Modalidad de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual con el que se formalizan el desarrollo mesas de trabajo con la finalidad de diseñar el plan de acción que permita no sólo prevenir, sino también atender y sancionar los actos que violenten a alguna o alguno de los trabajadores al servicio del Poder Legislativo.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres, puntualizó la importancia de trabajar para generar espacios libres de violencia; de reconocer sus formas y visualizarlas para no ser cómplices de ellas. “El Congreso del Estado no puede ser un espacio incómodo, no puede ser un espacio en el que todas y todos nos sintamos inseguros o incluso silenciadas del poder, por denunciar o alzar la voz o decir lo que sentimos, lo que pensamos”, remarcó.

Agregó que todo acto que vulnere la dignidad de la persona debe ser atendido con responsabilidad, con diligencia y con toda la fuerza institucional, “porque tenemos un compromiso con la justicia y no podemos seguir siendo omisos. Ningún cargo ninguna trayectoria y ningún apellido está por encima del derecho de una persona a vivir libre de violencia”, puntualizó.

La presidenta y la integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, diputadas Melba Edeyanira Albavera y Brissa Arroyo, coincidieron en la importancia de estar vigilantes y atentos para proteger la dignidad de las personas que trabajan en el Congreso del Estado, por lo que destacaron la importancia de trabajar en el protocolo que permitirá a la victima de hostigamiento y/o acoso sexual, contar con un acompañamiento integral, sin ser revictimizada.

Por su parte, el Auditor Superior de Michoacán precisó la importancia de que todas las áreas del Poder Legislativo de trabajar para garantizar entornos libres de violencia y con estricto respeto a los Derechos Humanos, a través del Comité para la Atención a la Violencia de Género, con objetivos claros y transparentes, no sólo con buenas intenciones, para actuar con responsabilidad.

El Secretario General del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade, coincidió en la necesidad de trabajar en conjunto para erradicar dicho tipo de violencia tanto en mujeres como en hombres, garantizando los derechos laborales, hasta en tanto se lleve a cabo la investigación, cuidando que el protocolo contemple otorgarle voz a las víctimas, sin importar el género.

Finalmente, la Secretaría Técnica del Comité, Brenda Fraga Gutiérrez, ante también los representantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, explicó que una vez dada la declaratoria de su instalación, las mesas de trabajo comenzarán a sesionar y dio a conocer que llevarán a cabo de manera personal y digital, una encuesta con los trabajadores, lo que les permitirá contar con los datos precisos sobre el hostigamiento y acoso sexual, a fin de generar las acciones preventivas que permitan su erradicación.