Congreso de Tabasco aprueba crédito millonario en medio de críticas por aumento de la deuda

Congreso de Tabasco aprueba crédito millonario en medio de críticas por aumento de la deuda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 15:40:22
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Villahermosa, Tabasco, 21 de marzo de 2026.- El Congreso del estado de Tabasco autorizó la contratación de un nuevo crédito por un monto de hasta 2 mil millones de pesos, en medio de un debate entre las distintas fuerzas políticas.

La aprobación se dio con 26 votos a favor por parte de legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que 8 diputados del PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y PRD votaron en contra.

Este financiamiento representa el cuarto autorizado en lo que va de la administración del gobernador Javier May.

Durante la discusión, la oposición recordó que el mandatario estatal había prometido no endeudar al estado, y advirtió que la deuda total de Tabasco ya supera los 9 mil millones de pesos.

Por otro lado los legisladores de Morena defendieron la medida al señalar que no se trata de deuda nueva, sino de compromisos financieros heredados de administraciones anteriores. Asimismo, argumentaron que el crédito es necesario para impulsar proyectos de infraestructura en la entidad.

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