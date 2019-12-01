Congreso de Querétaro recibirá informe del gobernador Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 23 de septiembre del 2025.- Este miércoles 24 de septiembre de 2025 se realizarán dos sesiones de Pleno para recibir el informe del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, así como el informe del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, informó Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local.

“La primera sesión será a las 10 de la mañana, y posteriormente la segunda sesión al término de la primera; el primer punto será la recepción del informe del gobernador, y posteriormente se tendrá la participación de una persona de cada una de las fracciones y grupos legislativos de: Movimiento de Regeneración Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional; mientras que en la segunda Sesión de Pleno, sólo se tendrá la intervención del magistrado presidente del TSJ”.

Respecto a las comparecencias de los servidores públicos, Ángeles Herrera comentó que las mismas se llevarán a cabo los próximos días jueves 25 y viernes 26 de septiembre, por lo cual se aprobó el Acuerdo por el que se establece el Formato para la Comparecencia de Servidores Públicos, relacionada con el Análisis del Informe del Estado General que guarda la Administración Pública en la entidad, correspondiente al Cuarto Año de Ejercicio Constitucional del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.

“La duración de cada una de las glosas será de dos horas y la intervención será de dos secretarios por sesión; cada secretario tendrá 20 minutos máximo para exponer; nosotros queremos ser muy cuidadosos en ese tema porque después de esos 20 minutos tendremos que pedir al secretario que pase al siguiente tema, pues necesitamos alrededor de una hora 20 minutos para preguntas y respuestas de las y los diputados para completar las dos horas de cada una de las sesiones. Acordamos que cada uno, los diputados y diputadas contarán con 2 minutos para formular su pregunta, y el funcionario público tendrá dos minutos para emitir su respuesta, y en caso de que no le haya quedado clara la información al diputado, tendrá un minuto más para la réplica y el secretario tendrá un minuto más para contestar lo que le preguntaron”.

Mencionó que la Mesa Directiva presidirá las comparecencias, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política, quienes estarán en todas las sesiones, acompañados de las y los legisladores que sean presidentes de las diferentes comisiones.

“Las comparecencias iniciarán el jueves a las 9 de la mañana, para concluir a las 7 de la tarde; mientras que las comparecencias del viernes serán desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde”.

Adelantó que el martes 30 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, tendrán una última Sesión de Pleno, para la elección de la nueva Mesa Directiva, que entrará en funciones a partir del próximo 1 de octubre de este año.