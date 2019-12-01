Congreso de Michoacán Reforma la ley en pro de la reintegración social y laboral de migrantes repatriados

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- La 76 Legislatura aprobó incorporar la gratuidad temporal en la emisión de documentos oficiales y la creación de una bolsa de empleo para migrantes michoacanos repatriados, en la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus familias del Estado.

En sesión ordinaria, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura avaló el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Migración y de Trabajo y Previsión Social, el cual contenía la iniciativa promovida por la diputada Jaqueline Avilés Osorio y la ciudadana Anayeli Piñón Rangel, para reformar el artículo 7, se adicionan las fracciones VIII Bis y XVI Bis, del mismo, en la Ley en mención.

Es así, que quedó establecido dentro de las políticas públicas a cargo del Estado y Ayuntamientos, la generación de una bolsa de empleo para los migrantes repatriados; así como, la entrega de los documentos necesarios para tramites de identidad y registral, de manera gratuita por una sola ocasión siempre que sean solicitados dentro de un periodo no mayor a noventa días posteriores a su repatriación forzosa.

Al existir la colaboración entre el sector público y el sector privado productivo, se facilitaría la búsqueda de empleo, la inscripción a las escuelas de sus hijos y la integración social adecuada en el estado de los migrantes repatriados.

Es a partir de la vinculación con diversas empresas que se busca la empatía de las mismas para que integren una bolsa de trabajo que brinde facilidades a quienes estén en proceso de obtener sus documentos de identificación nacional y les sea más llevadero este proceso.

Asimismo, las y los legisladores señalaron que la reforma legal disminuirá las deficiencias institucionales y reducirá las barreras documentales que son una de las principales dificultades que enfrentan los migrantes al regresar a su lugar de origen, lo que impide su acceso a servicios, educación y trabajo.