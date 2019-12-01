Congreso de Michoacán participa en el Segundo Simulacro Nacional de Sismo 

Congreso de Michoacán participa en el Segundo Simulacro Nacional de Sismo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 14:35:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- El personal y visitantes que se encontraban en cada uno de los edificios que forman parte del Congreso del Estado fueron evacuados cuando se escuchó la alarma por un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025 que se llevó a cabo en el país, con la finalidad de poner a prueba las acciones que deben emprenderse durante una emergencia.

Encabezados por personal de Seguridad y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil en el Estado, trabajadores y personas que se encontraban dentro de cada uno de los edificios, abandonaron las instalaciones para dirigirse al punto donde se garantizaría su protección, hasta que la Brigada de Evacuación y Comunicación anunció que los edificios eran seguros.

Con dichas acciones el Congreso del Estado fue parte de las acciones preventivas con motivo del Segundo Simulacro Nacional, al coordinar el desalojo de manera tranquila y segura de todos los participantes, una vez que la alerta sísmica se activó en cada uno de los celulares, y a su vez, activando el protocolo de evacuación.

De tal forma, que en unos minutos, los edificios fueron desalojados y posteriormente supervisados para garantizar la seguridad de cada una de las personas que requerían reingresar a su espacio laboral.

Cabe destacar que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estableció que el Segundo Simulacro Nacional tendría como hipótesis un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Víctima de ataque armado en la colonia Panamericana, fue sorprendido cuando se encontraba en la cochera de su domicilio: Juan Luis Ferrusca  
Ingresan sujetos a secundaria de Culiacán, Sinaloa y la vandalizan
Hallan cadáver en Charapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
Más información de la categoria
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Millones de personas participan en el Segundo Simulacro Nacional 2025 tras activarse Alerta Sísmica
Comentarios