Congreso de Michoacán participa en el Segundo Simulacro Nacional de Sismo 

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- El personal y visitantes que se encontraban en cada uno de los edificios que forman parte del Congreso del Estado fueron evacuados cuando se escuchó la alarma por un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025 que se llevó a cabo en el país, con la finalidad de poner a prueba las acciones que deben emprenderse durante una emergencia.

Encabezados por personal de Seguridad y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil en el Estado, trabajadores y personas que se encontraban dentro de cada uno de los edificios, abandonaron las instalaciones para dirigirse al punto donde se garantizaría su protección, hasta que la Brigada de Evacuación y Comunicación anunció que los edificios eran seguros.

Con dichas acciones el Congreso del Estado fue parte de las acciones preventivas con motivo del Segundo Simulacro Nacional, al coordinar el desalojo de manera tranquila y segura de todos los participantes, una vez que la alerta sísmica se activó en cada uno de los celulares, y a su vez, activando el protocolo de evacuación.

De tal forma, que en unos minutos, los edificios fueron desalojados y posteriormente supervisados para garantizar la seguridad de cada una de las personas que requerían reingresar a su espacio laboral.

Cabe destacar que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estableció que el Segundo Simulacro Nacional tendría como hipótesis un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.