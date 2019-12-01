Congreso de Michoacán define integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación

Congreso de Michoacán define integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 17:03:54
Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Las y los diputados del Congreso del Estado definieron la reestructuración de los integrantes que conformarán la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

A propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Septuagésima Sexta Legislatura, se sometió a la consideración del Pleno, Propuesta de Acuerdo mediante el cual se reestructura dicha comisión especial.

De tal forma que como presidenta fue designada la legisladora Eréndira Isauro Hernández y como integrantes, Ma. Fabiola Alanís Sámano y Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa.

Cabe recordar que originalmente, con fecha 16 de octubre de 2025 se creó la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual quedo integrada por las y los diputados Eréndira Isauro Hernández, como presidenta y como integrantes, Ma. Fabiola Alanís Sámano, Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa. 

Sin embargo, una vez creada, el diputado Carlos Alberto Bautista Tafolla, manifestó formalmente, por oficio, su decisión de no seguir formando parte de la misma.

