Confirma Torres Piña: Granada en INM era contra un sudamericano

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:22:10
Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre del 2025.- El Fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que la granada localizada esta mañana en las oficinas locales del Instituto Nacional de Migración (INM) era una agresión en contra de una persona sudamericana.

En entrevista, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) declaró que de manera extra oficial se puede comentar que de trata de un intento de agresión en contra de esta persona que esperaba la apertura de la oficina para recibir atención.

Enfatizó que no hay conocimiento de que existieran amenazas de un posible atentado en las instalaciones. De la misma manera, hizo el llamado a no minimizar el hecho, además de que se le dará seguimiento.

Torres Piña aclaró que por el móvil del hecho, así como los materiales implicados, es competencia de la Fiscalía General de la República (FGE) llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado colabora con el ayuntamiento de Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Secretaría de la Defensa Nacional.

