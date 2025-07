Confirma gobernador de Jalisco que no era ningún material precioso el cargamento que robaron la semana pasada

Guadalajara, Jalisco, a 10 de julio de 2025.- Este jueves, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer que tras las investigaciones que se han estado realizando después del robo que ocurrió la semana pasada, en donde a la empresa Grupo Minero Bacis, le quitaron supuestamente 33 toneladas de oro y plata en la carretera de Durango a Colima, a la altura de la caseta Chapala, Jalisco, el material que transportaba el tractocamión, no era ningún metal precioso.

Según información del mandatario de la entidad, re reunió con autoridades de seguridad, en donde le indicaron que se tomó una muestra de material que traía el camión y era carbónico.

“En realidad no era oro ni plata. En la reunión de seguridad del día de ayer nos llevaron una muestra del material que traía ese camión, es, hagan de cuenta, un material carbónico, negro completamente. No es ni oro ni plata, es un material que se utiliza para extraer oro y plata. No, no cobre, es un material carbónico, absolutamente nada del valor del que se hablaba", expresó ante medios de comunicación.

Asimismo, detalló que la empresa afectada, no ha impuesto ninguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ni en la Fiscalía General de la República.

“No han interpuesto hasta este momento, lo acabo de confirmar con el fiscal federal, no han interpuesto una denuncia ni en Jalisco ni ante la Fiscalía General de la República. La empresa no sale a denunciar lo que se había dicho que era una carga millonaria, yo quiero saber qué empresa deja perder su mercancía así".

Además dijo, que solamente la empresa dueña del tractocamión acudió a reclamar su unidad, pero no realizaron denuncia por la mercancía que transportaban.