Confirma alcalde que Celaya tendrá nuevo hospital 

Celaya, Guanajuato, 3 de agosto del 2025.- El alcalde Juan Miguel Ramírez confirmó que en Celaya no se construirá únicamente una unidad médica familiar del IMSS, sino un hospital de gran capacidad, de más de 200 camas, con una inversión estimada superior a los 4 mil millones de pesos. Así lo aseguró tras una conversación directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita reciente a la ciudad.

Ramírez detalló que, durante el diálogo sostenido con la mandataria federal, se le precisó que no se requería únicamente una unidad médica, sino un hospital completo. Ante ello, Sheinbaum se comprometió públicamente a respaldar el proyecto.

> “Ella dijo unidad médica, pero nosotros le precisamos ahí que era la clínica y dijo que sí era la clínica. Entonces yo le precisé con ella para que no hubiera problemas y ella me dijo que sí, que vamos con el hospital. Con el hospital y nos va a apoyar”, afirmó el presidente municipal.

El alcalde explicó que el hospital contemplado es de primer o segundo nivel, con capacidad para más de 200 camas, lo que representa una infraestructura de alta importancia para la región. Señaló también que la presidenta le recomendó atender cualquier problema directamente con la secretaria de Gobernación, quien es la segunda al mando en la estructura del gobierno federal.

En cuanto a los trámites pendientes, Ramírez informó que aún se deben cubrir algunos pagos relacionados con el predio que será donado para la construcción del hospital, pero aseguró que ya se entregó la documentación requerida al gobierno federal.

> “Ella me decía que faltaban unos pagos del predio. Ahorita lo voy a ver con mi equipo para ver por qué me dijo eso. Estamos en la misma idea. No es una unidad, es un hospital”, reiteró.

También compartió que, por motivos de salud, no pudo asistir personalmente a una reunión con autoridades federales, pero envió a su secretario con toda la documentación necesaria. Dijo que esta semana sostendrá comunicación con funcionarios del IMSS para dar seguimiento al proceso y definir los pasos a seguir.

Finalmente, enfatizó que durante la charla con Sheinbaum y la gobernadora Libia García, volvió a exponer la urgencia que enfrenta Celaya en materia de salud.

> “Sí le platiqué toda la problemática que tenemos aquí en Celaya. En términos generales, porque iba atendiendo gente, pero estuvimos un rato en una salita y ahí volví a platicar con ella de varias cosas importantes”, concluyó.