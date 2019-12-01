Confía Eric Gudiño que legisladores lleguen a acuerdos 

Autor: Gustavo Trejo / foto y texto | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 19:07:57

Querétaro, a 1 de octubre de 2025. - El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, expresó tener confianza para que los diputados de la LXI Legislatura logren acuerdos para seguir adelante con los trabajos legislativos, luego de los hechos violentos que se registraron ayer durante la votación para la selección de la Mesa Directiva.

Afirmó que se ha tenido comunicación con algunos legisladores, y que las diferencias partidistas no deben entorpecer los trabajos al interior del Poder Legislativo, sino que estas deben ser encausadas para llevar mejores leyes a todos los queretanos.

“Me parece que es importante que en la legislatura haya orden, haya paz, pero sobre todo que haya acuerdos para que puedan avanzar los temas que le interesan a Querétaro”, dijo.

A pregunta expresa, ¿tenemos los legisladores que nos merecen?, aseveró que en Querétaro tenemos a los diputados por los que votó la gente.

“Yo creo que esos son los que escogieron, son los que escogieron la misma gente, y nosotros, más bien, lo que veo desde acá, desde este gobierno, es que hay capacidad de parte de ellos y seguramente llegarán acuerdos por el bien del propio Estado”.

Puntualizó que, si bien los desencuentros son parte de la vida democrática, los diputados cuentan con la sensibilidad política necesaria para resolver la situación y dar continuidad al trabajo legislativo.

“Insisto, en una democracia siempre hay diferencias, hay posiciones encontradas, nunca pueden ser también siempre iguales, y yo creo que ayer fue una situación en la que hubo diferencias, pero seguramente también habrá la capacidad de parte de ellos para ponerse de acuerdo”.