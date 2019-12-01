Conduce Gerardo Cuanalo la ruta T01 del sistema Qrobus para detectar áreas de oportunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:54:18
Querétaro, Querétaro, 29 de septiembre del 2025.- Como parte del programa Manejando Qrobus, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, condujo la ruta T01 que va de la Terminal Balvanera a Los Héroes, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora que beneficien a operadores y usuarios, avanzando hacia un servicio más digno, eficiente y cercano.

Durante el recorrido, el director de la AMEQ solicitó la poda de árboles, ya que obstaculizan la visibilidad y maniobrabilidad de los conductores, así como labores de pintura en los carriles para disminuir la velocidad, instalación de señalética, delimitar paraderos oficiales, acciones de mantenimiento en algunas estaciones y paraderos, corroborar el funcionamiento de semáforos y de los sensores de las puertas de apertura automática de las estaciones del Eje Constitución.

Cuanalo Santos destacó que la movilidad en el estado necesita una mejora continua para aumentar la eficiencia operativa, elevar la calidad del servicio e impulsar la capacidad de adaptación del sistema Qrobus frente a un entorno en constante evolución.

Asimismo, invitó a las y los queretanos a participar activamente en la mejora del nuevo modelo de transporte, contribuyendo con observaciones y propuestas que permitan realizar ajustes sostenibles a largo plazo. Para ello, exhortó a la ciudadanía a compartir sus peticiones sobre el servicio marcando *8800 desde su teléfono.

 

