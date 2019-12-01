Concluye SEDESOQ festejos del Adulto Mayor con más de dos mil participantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 19:56:31

Colón, Querétaro, a 19 de agosto de 2025.- Más de dos mil adultos mayores participaron en las kermeses del Adulto Mayor organizadas en el marco del mes del abuelo por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ), mismas que contaron con diversas actividades encabezadas por el titular de la dependencia, Luis Nava.

“Tenemos que cuidarlos, tenemos que apapacharlos, devolverles un poquito de lo mucho que nos han dado, ustedes nos dieron su tiempo, su vida, sus mejores años y en esta etapa de su vida nos toca cuidarlos y estar con ustedes para que pasen unos años maravilloso”, indicó.

Durante esta última jornada, en el municipio de Colón se llevaron a cabo dinámicas recreativas, culturales y de salud, que incluyeron juegos tradicionales, música, manualidades, presentaciones artísticas, rifas y actividades de estimulación cognitiva.

El titular de la dependencia subrayó que estas actividades reflejan el compromiso del gobernador Mauricio Kuri con la salud integral de las personas adultas mayores, promoviendo su participación activa y reconociendo su papel fundamental en la vida comunitaria.