Concluye PAN Michoacán proceso de renovación de Comités Municipales y Delegaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 18:04:13

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.- De forma exitosa, el Partido Acción Nacional (PAN) concluyó la renovación de los 72 Comités Directivos Municipales (CDM) y de las ocho Delegaciones Municipales que tiene este instituto político en el Estado.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, destacó la participación de la militancia en la renovación de los CDM, así como la organización de los panistas para establecer las Delegaciones que, una vez al cumplir con el número mínimo de militantes, podrán convertirse en Comités Municipales.

“Acción Nacional es el único partido que mantiene activa su vida interna, con una militancia comprometida con los Comités Directivos Municipales y Delegaciones Municipales para pintar de azul a Michoacán en el 2027”, señaló.

Quintana Martínez explicó que el Comité Directivo Estatal continúa trabajando para crear, en los próximos meses, Comités Municipales o Delegaciones en el resto de los municipios.

“El Comité Directivo Estatal continúa trabajando intensamente con la militancia para crear Comités Directivos Municipales, o Delegaciones Municipales, en los 32 municipios restantes”, mencionó.