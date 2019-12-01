Conagua aumenta desfogue controlado de la presa de Cointzio en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 20:16:00

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aumentó el desfogue controlado de la presa de Cointzio, de cinco a 10 metros cúbicos por segundo, sin riesgos para la población.

Se trata del segundo desfogue que se realiza a la presa durante esta temporada; inició el lunes de esta semana, tras registrar un nivel de almacenamiento del 94.67 por ciento.

La apertura del vertedor se realiza en su totalidad y es importante para regular el nivel del agua, prevenir desbordamientos y garantizar la seguridad estructural de la presa, ya que continúa la temporada de lluvias.

Mientras tanto, la Conagua, informó mantiene activo el operativo especial con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas.