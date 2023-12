Con unidad, garantizaremos la continuidad de la 4T: Torres Piña

Puruándiro, Michoacán, a 16 de diciembre de 2023.- El promotor de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Carlos Torres Piña, emitió un llamado a la militancia de Morena para mantener la unidad del movimiento, a fin de que no se comprometa la continuidad el mismo, ni tampoco la consolidación del proyecto que edificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que retomará la doctora Claudia Sheinbaum.

En un evento masivo que realizó en Puruándiro, el morenista resaltó la necesidad de que los militantes del partido salgan a las calles y trabajen el territorio, bajo la intención de hacer efectivo el Plan C que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del cual se pretende que Morena y sus aliados abarquen el mayor número de espacios de elección popular en las elecciones del año entrante.

“La unidad debe ser prioridad, no vamos a caer en provocaciones, porque eso es lo que quiere la derecha, vernos divididos para sacar ventaja el próximo año, pero no lo conseguirán, en este movimiento estamos por convicción, no por imposición y mucho menos por intereses personales, va más allá de eso”, subrayó.

Ante miles de simpatizantes a su proyecto, el aspirante al Senado de la República por Morena y promotor de los Comités de Defensa de la 4T convocó al morenísimo a no caer en confianza, a redoblar esfuerzos y a mantener la unidad, bajo la intención de garantizar un triunfo contundente para el morenismo y sus aliados en 2024.

“El proceso interno no será pretexto para caer en fricciones entre quienes militamos en Morena, por el contrario, lo superaremos con madurez para demostrarle a la derecha que vamos juntos y más fuertes que nunca”, subrayó.

Como promotor de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, subrayó que, junto al ejército de 98 mil defensoras y defensores de la 4T que ha conformado a lo largo y ancho del estado, trabajará en fomentar la unidad y en afianzar el mayor número de presidencias, regidurías, diputaciones y senadurías para Morena en las próximas elecciones.

“Vamos a hacer efectivo el Plan C, Claudia Sheinbaum contará con un ejército de defensores de la 4T en la presidencia, y también nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán”, remarcó en presencia de liderazgos como Belinda Iturbide Díaz; Iván Iturbide; la diputada Seyra Alemán Sierra; el consejero nacional de Morena, Jesús Mora González; Hermes Pacheco Bibriesca, presidente de Angamacutiro, así como Alejandro Correa, presidente con licencia de Zinapécuaro.

Al aterrizar su postura, sostuvo que, junto a su estructura, “defenderemos la esperanza que sembró el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nada ni nadie nos la va a arrebatar, porque el pueblo de Mexico es consciente de que este proyecto representa la única vía de desarrollo político, social y económico para nuestro país”.