Con más de mil 700 km rehabilitados se fortalece infraestructura carretera: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 17:04:52

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- Durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se han rehabilitado y reconstruido más de mil 700 kilómetros de la red carretera estatal, con beneficios para la población como la reducción de tiempos de traslado, mayor seguridad al transitar y una mejor conectividad entre municipios.

Ramírez Bedolla explicó que de los 3 mil 500 kilómetros de tramos carreteros que son competencia estatal, han sido rehabilitados y continuarán con mantenimiento permanente hasta el año 2027, bajo el esquema multianual, a fin de que se mantengan en buenas condiciones.

“Demostramos que con honestidad se pude construir más y mejor obra, invertimos 40 mil millones de pesos en obra pública, en infraestructura”, resaltó el gobernador.

En este rubro, destacó la construcción de los segmentos uno, cuatro y cinco del segundo anillo periférico de Morelia, que en conjunto suman 51 kilómetros; así como la rehabilitación del tramo carretero que comprende 123 kilómetros desde Cuitzeo, Huandacareo, Villa Morelos, Puruándiro, Penjamillo, Numarán y La Piedad.

Detalló que el mejoramiento de la red carretera es uno de los principales ejes del gobierno que se han impulsado desde el inicio de esta administración a efecto de mejorar las condiciones de vida de las y los michoacanos.