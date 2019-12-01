Con los Comités Seccionales, Morena se fortalece: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 14:04:27

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán, participó en el proceso de instalación de los Comités Seccionales de Morena, estructuras que buscan fortalecer la organización territorial del movimiento.

“Hoy damos un paso fundamental para seguir construyendo la transformación desde abajo, desde el pueblo. Morena no es un partido político más, es un movimiento social que nace de la gente y que pertenece al pueblo de México”, afirmó Barragán.

El legislador recordó que los Comités Seccionales son espacios de organización comunitaria, donde mujeres y hombres libres se unen para defender las causas justas, acompañar a quienes más lo necesitan y garantizar que los beneficios de la transformación lleguen a cada colonia, comunidad y tenencia.

Barragán explicó que el proceso de instalación será abierto, transparente y democrático, por lo que cada domingo hasta el 24 de enero se estarán instalando en todo el país, podrán participar todas y todos los militantes afiliados, presentando identificación oficial.

“Hoy más que nunca necesitamos que la transformación llegue a cada rincón de Michoacán. Eso solo será posible si seguimos organizados, si caminamos casa por casa y colonia por colonia. Los comités son el corazón de nuestro movimiento, porque la política es para servir, no para servirse”, concluyó.