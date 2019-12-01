Con la prohibición de deuda a largo plazo, además de finanzas sanas, tendremos un Michoacán libre: Reyes Galindo

Con la prohibición de deuda a largo plazo, además de finanzas sanas, tendremos un Michoacán libre: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 16:58:16
Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, destacó el acierto de la iniciativa de reforma constitucional para frenar endeudamientos a largo plazo en la entidad, misma que fue presentada por el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. 

"Gobernar es cuidar. No queremos, ni debemos heredar deudas a las próximas generaciones, más bien, heredarles un Michoacán libre, con finanzas sanas y con la frente en alto", indicó el congresista.

Lo anterior, tras asistir a la firma de este documento, donde el líder de la bancada del PT destacó los beneficios que habrá para todas y todos los michoacanos, al quedar prohibida la deuda a largo plazo, pues con ello se busca que nunca más se comprometa la tranquilidad del pueblo. 

"En el Partido del Trabajo, decimos NO a la deuda, porque estamos convencidos de que endeudar al Estado por años, no es solo un número en una cuenta, es dinero que se les quita a nuestros hijos. Cada peso que se va en pagar intereses del pasado es un peso que nos roban hoy", expresó el legislador. 

Por último,  Reyes Galindo explicó que esta reforma cuidará la economía de las y los michoacanos, al evitar que se contrate deuda pública más allá del periodo constitucional para el que fueron electos los funcionarios que la solicitan.

