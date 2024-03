Con hechos, impulsa Congreso de Michoacán desarrollo sustentable del campo: Julieta Gallardo

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2024.- La 75 Legislatura de Michoacán ha demostrado con hechos que es aliada del campo, de sus productores y del progreso sustentable.

Así lo afirmó la diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora, quien refirió que para alcanzar un mejor desarrollo agropecuario en Michoacán, son necesarios mayores y mejores programas y políticas públicas que lleven beneficios a campesinos y productores por igual, “en eso nos estamos enfocando en esta 75 Legislatura”, aseguró.

En el marco del Tercer Congreso Agrario Nacional, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la legisladora local, quien participó como ponente, indicó que una de las labores principales que se tienen que hacer a favor del campo michoacano, es el de reenfocar los programas y los presupuestos que hay sobre el tema.

La legisladora local agregó que “el intercambio de ideas de los sectores y actores involucrados, permite obtener ideas y propuestas que serán proyectos e iniciativas de ley y, posteriormente, leyes y políticas que fortalezcan las acciones en beneficio de los campesinos de México y de la población en general, al conseguir entornos sustentables”.

En ese sentido, subrayó que desde el Congreso del Estado ha impulsado iniciativas prioritarias para este sector, pero no es solo el campo, “mi visión se trata de lograr un territorio sustentable a través de la reproducción de la vida en términos marxistas; es decir, donde el capital no sea lo que esté al centro de la ecuación, si no la vida misma de las personas”, finalizó.