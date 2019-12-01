Con gran afluencia y extensión en Sahuayo, se consolida la IV Feria del Libro de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 09:32:44
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura celebró con gran éxito el primer fin de semana de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura (Fillm), al registrar una gran afluencia de miles de visitantes e inaugurar, por primera vez, una extensión en el municipio de Sahuayo.

“Esto da una muestra clara del crecimiento y la consolidación de esta gran fiesta literaria creada bajo la administración de Martínez Alcázar, con la que buscamos acercar la literatura, la cultura, a todas y todos", puntualizó la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz. 

En el marco de este primer fin de semana, también se llevó a cabo la presentación editorial del libro "Kinesiología Esencial", del autor español Antonio Iborra, una de las tres publicaciones impulsadas por la Secretaría de Cultura de Morelia, a ser presentadas este año.

Durante la tarde de este domingo y teniendo este año por país invitado de honor a Portugal, la Fillm ofreció una gran variedad de actividades para todas las edades, desde talleres infantiles hasta charlas sobre el oficio del librero.

Además hubo presentaciones artísticas que incluyeron música pop rock con el grupo Mamba y un homenaje a la música portuguesa con la presentación llamada "Un Clavel para Amalia", a cargo del ensamble Pájaros de Canto. 

Asimismo, se presentó el libro "Malas Decisiones" de Sabina Orozco y se cerró la jornada con una lectura dramatizada de "El Marinero", una obra de Fernando Pessoa adaptada por la dramaturga Rita Gironès. 

El Gobierno de Morelia extiende la  invitación a las y los morelianos, turistas y visitantes a disfrutar de la Fillm, que continuará hasta el 05 de octubre en la Plaza de Armas de Morelia. El programa completo está disponible en: cultura.morelia.gob.mx 

