Con finanzas sanas, el Gobierno de Morelia cerró Presupuesto y Programa de Inversión 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 17:00:35
Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de seguir concretando más obras y acciones para la población moreliana, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como el Programa Anual de Inversión (PAI) del 2026. 

Mediante Sesión del Cabildo de Morelia, el Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 fue aprobado por un importe de 3 mil 913 millones 739 mil 118 pesos. 

Asimismo, se aprobó el PAI para el Ejercicio Fiscal 2026, por un importe de 372 millones 291 mil 760 pesos. El alcalde Alfonso Martínez señaló que estos recursos se irán incrementando a lo largo de 2026 para consolidar más obras y acciones en beneficio de las y los morelianos. 

Previamente también se aprobó la ampliación líquida al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, ascendiendo a 4 mil 023 millones 947 mil 182 pesos, mientras que el PAI 2025 cerró en el orden de 550 millones 748 mil 727 pesos. 

Con finanzas sanas y un presupuesto que se aplica para construir más paz, obras y desarrollo para Morelia, el gobierno de Alfonso Martínez sigue consolidando el mejor lugar para vivir.

