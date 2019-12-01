Con éxito se realizó la Presentación de las Candidatas a Reina de las Fiestas Patrias 2025 en Los Reyes: Humberto Jiménez Solís

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 18:22:16

Los Reyes, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- En un ambiente lleno de alegría, música y orgullo por nuestras tradiciones, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó el Baile de Presentación de las candidatas a Reina de las Fiestas Patrias 2025, un evento que congregó a familias, amigos y ciudadanía en general para disfrutar de una velada inolvidable.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia de estas celebraciones que fortalecen la identidad cultural y reafirman los lazos comunitarios. Asimismo, reconoció el talento, la dedicación y el entusiasmo de las diez jóvenes participantes, a quienes felicitó por atreverse a formar parte de esta experiencia.

“Para mí, todas son ganadoras, porque con su valentía y alegría engrandecen nuestras fiestas y representan lo mejor de nuestro municipio”, expresó.

El presidente municipal subrayó que su administración seguirá respaldando actividades que promuevan la cultura, el deporte y la participación de la juventud, porque son pilares fundamentales para construir un municipio con oportunidades, desarrollo y bienestar.

“Las fiestas patrias no solo son motivo de celebración, también son un recordatorio de que unidos como sociedad podemos alcanzar metas más grandes”, señaló.

De igual forma, reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las familias de Los Reyes, impulsando políticas públicas que fortalezcan la educación, la seguridad y el progreso económico. “Nuestro deber es garantizar que las nuevas generaciones tengan un futuro lleno de esperanza, por eso seguiremos poniendo el corazón en cada acción de gobierno”, afirmó.