Con éxito Movimiento Ciudadano realizó el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática en Puruándiro

Puruándiro, Michoacán, a 8 de septiembre del 2025.- Bajo la coordinación del líder estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, se llevó a cabo con éxito el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática, un espacio diseñado para fortalecer la participación activa de la ciudadanía y consolidar los valores democráticos en nuestra entidad.

La jornada reunió a integrantes de la familia naranja, quienes compartieron experiencias, ideas y entusiasmo por seguir trabajando en beneficio de Michoacán y a ciudadanas y ciudadanos de la región.

El coordinador estatal, Víctor Manríquez González, destacó la importancia de estos encuentros para consolidar una ciudadanía informada, participativa y comprometida con el desarrollo de sus comunidades. Además, reiteró que la Fuerza Naranja seguirá impulsando espacios de formación que fortalezcan la democracia y la colaboración entre la sociedad y sus líderes.

Gracias al trabajo constante que se realiza recorriendo el estado, Movimiento Ciudadano ha logrado acercarse a las y los ciudadanos, escuchando sus necesidades y sumando esfuerzos para construir un Michoacán más participativo y unido. Cada recorrido y cada diálogo representan una oportunidad para que más personas se sumen a la propuesta naranja y sean parte activa del cambio que Michoacán necesita.

"Nuestro movimiento continúa consolidándose como un espacio de inclusión, diálogo y participación, donde las voces de todas y todos los michoacanos cuentan y son escuchadas y desde los espacios en los que tenemos representación les estamos dando voz, y siempre trabajando con una visión ciudadana e incluyente".