Con éxito Movimiento Ciudadano realizó el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática en Puruándiro

Con éxito Movimiento Ciudadano realizó el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática en Puruándiro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 18:47:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puruándiro, Michoacán, a 8 de septiembre del 2025.- Bajo la coordinación del líder estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, se llevó a cabo con éxito el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática, un espacio diseñado para fortalecer la participación activa de la ciudadanía y consolidar los valores democráticos en nuestra entidad.

La jornada reunió a integrantes de la familia naranja, quienes compartieron experiencias, ideas y entusiasmo por seguir trabajando en beneficio de Michoacán y a ciudadanas y ciudadanos de la región. 

El coordinador estatal, Víctor Manríquez González, destacó la importancia de estos encuentros para consolidar una ciudadanía informada, participativa y comprometida con el desarrollo de sus comunidades. Además, reiteró que la Fuerza Naranja seguirá impulsando espacios de formación que fortalezcan la democracia y la colaboración entre la sociedad y sus líderes.

Gracias al trabajo constante que se realiza recorriendo el estado, Movimiento Ciudadano ha logrado acercarse a las y los ciudadanos, escuchando sus necesidades y sumando esfuerzos para construir un Michoacán más participativo y unido. Cada recorrido y cada diálogo representan una oportunidad para que más personas se sumen a la propuesta naranja y sean parte activa del cambio que Michoacán necesita.

"Nuestro movimiento  continúa consolidándose como un espacio de inclusión, diálogo y participación, donde las voces de todas y todos los michoacanos cuentan y son escuchadas y desde los espacios en los que tenemos representación les estamos dando voz, y siempre trabajando con una visión ciudadana e incluyente".

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Trasladan a mujer embarazada a Querétaro, estaba en una zona incomunicada cercana a Zimapán 
Atendieron a dos personas en albergue por escurrimiento de presa en Tequisquiapan 
Inicia pilotaje vial para mejorar la seguridad y brindar espacios más seguros para la movilidad no motorizada, en Querétaro
Más información de la categoria
Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados
Se han creado 216 mil 538 empleos formales en México en lo que va del 2025
Se suicida en sus oficinas capitán de la Marina, pieza clave en red millonaria de huachicol fiscal; se destapa cloaca de corrupción en aduanas, liderada por sobrinos del Secretario de Marina de AMLO
Detienen a sacristán por extorsionar a sacerdote en Morelia, Michoacán
Comentarios