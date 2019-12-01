Con desfile presidido por Bedolla, miles de familias celebran el 215 Aniversario de la Independencia

Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.- Ante miles de familias que se dieron cita en el corazón de la capital michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presenció el desfile Cívico Militar con motivo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el cual transcurrió en un ambiente festivo y patriótico.

Los contingentes, integrados por estudiantes de todos los niveles educativos, miembros del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Guardia Civil, recorrieron el Centro Histórico de Morelia. Además, participaron equipos de Protección Civil y rescate, un agrupamiento montado militar y asociaciones de charros.

Al comandante del 12 Batallón de Infantería, Demian Yamil Mayoral Ojeda, le correspondió dar el parte de quienes intervinieron en el desfile, entre ellos una bandera de guerra, 108 banderas de diferentes instituciones, 169 integrantes del Ejército y Guardia Nacional, 261 integrantes de la Fiscalía, 918 de los cuerpos de seguridad y del municipio de Morelia, 381 elementos de Protección Civil y grupos de emergencia, 4 mil 661 estudiantes y personal de planteles educativos, 415 jinetes y equinos, 150 vehículos, 57 motocicletas, una embarcación, 33 bicicletas y 16 caninos.

Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Órgano de Administración Judicial, Hugo Alberto Gama Coria; el comandante de la XXI Zona Militar, Juan Bravo Velázquez; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.