Con buenas acciones en beneficio de Michoacán seguimos avanzando: Brissa Arroyo 

Fecha: 20 de Agosto de 2025

Zitácuaro, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- Como parte de la agenda de género que impulsa la diputada local Brissa Arroyo y para dar cumplimiento a compromisos adquiridos nuevamente visitó la Casa de la Mujer Indígena Mazot, ubicada en el Oriente del estado.

Fue en el mes de abril de este año cuando la Congresista Local conoció el trabajo que realizan las activistas en este espacio y escuchó algunas de sus demandas, por lo que ahora asistió para hacer entrega de diversos artículos de uso doméstico (colchones, calentador solar, estufa y licuadora) que les permitirá brindar una mejor atención.

Casa de la Mujer Indígena Mazot ha recibido diversos reconocimientos por su contribución al apoyo y cuidado de mujeres que sufren violencia así como la defensa por el reconocimiento pleno y salvaguarda de los derechos de las personas indígenas.

Además promueven las actividades productivas, de emprendimiento y capacitación para autofinanciarse en algunos rubros.

En ese sentido, Brissa Arroyo, -Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura-, refrendó la voluntad de seguir trabajando juntas una gran red de apoyo, para que nadie se quede atrás.

Desde el Congreso del Estado he impulsado una agenda de género, que haya las mismas oportunidades para todas y todos, pero también hemos hecho énfasis en la defensa y progresividad de los derechos de las mujeres.

“Ha sido un año Legislativo de gran aprendizaje, de dar resultados a las michoacanas y michoacanos, con buenas acciones estamos respondiendo a la confianza que nos brindaron. No voy a fallarles”, expresó Arroyo Martínez.

Por convicción soy un aliada de las causas de las mujeres y con el mismo compromiso haremos que su voz siempre sea escuchada, dijo al concluir.