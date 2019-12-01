Con Bedolla, 500 mil michoacanos salieron de la pobreza

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- En Michoacán, las familias mejoraron sus ingresos y 500 mil personas lograron salir de la pobreza, una cifra mayor a la que registró el promedio nacional, destacó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de su cuarto informe de gobierno.

Señaló que las políticas sociales y económicas implementadas desde el Gobierno federal, como el aumento al salario mínimo y los programas del Bienestar, entre ellos la beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica, han contribuido a mejorar estos indicadores.

En agosto de este año el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó que entre los años 2016 y 2024 los niveles de pobreza total en Michoacán se redujeron 19.9 por ciento, al pasar del 54.2 al 34.3 por ciento, una cifra mayor a la del 13.6 por ciento que registró el promedio nacional.

“Demostramos que la visión ‘Por el bien de todos, primero los pobres’, no es un eslogan vacío. Esta transformación es real y hoy las familias mejoraron sus ingresos. Todo ello sumado al esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha aumentado los programas del Bienestar”, expresó Ramírez Bedolla.

El mandatario manifestó que los programas federales y estales del Bienestar, otorgados de manera directa, han permitido a las familias elevar sus ingresos, fortalecer su economía y mejorar su calidad de vida.