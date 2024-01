Con AMLO México ha tenido mejor crecimiento económico: Cuauhtémoc Cárdenas

Ciudad de México, a 23 de enero 2024.- El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el país mejoró en materia de combate a la pobreza respecto a lo que ocurría en el mandato de Enrique Peña Nieto, lo mismo que en derechos sociales y salario mínimo.

“Hemos tenido 20 años de administraciones con crecimiento escaso, este año ha sido mejor, seguramente resultado de los cinco años anteriores. Se ha superado en algo el índice de pobreza en el país, no totalmente, pero estamos mejor que como estábamos hace seis años”, comentó el ex líder de izquierda.

Lo anterior, durante una entrevista al medio de comunicación “Político”, al cual reconoció que se necesita mejorar en cuestión de condiciones de empleo, informalidad y seguridad.

“Tenemos todavía fuertes problemas en ese aspecto que no creo que se estén superando hasta este momento, hay que revisar todos los días. Hay muchas cosas que todavía se puede avanzar”, expresó el ex perredista.

Asimismo, el ingeniero Cárdenas Solórzano recalcó los avances en materia social durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la entrega de los apoyos de los programas del Bienestar.

"Me parece que esos son los resultados más importantes, ha habido una alza importante en el salario mínimo, ha habido una alza importante en los apoyos sociales, me parece que es importante", dijo el ex aspirante presidencial.