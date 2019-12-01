Comisión de Seguridad Pública y PC del Congreso de Michoacán, reconocerán a bomberos

Morelia, Michoacán; 14 de agosto de 2025.- Con motivo del Día del Bombero, a celebrarse el próximo 22 de agosto, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, que preside el diputado Vicente Gómez Núñez, invita a la ceremonia conmemorativa que se realizará en el Patio Central del Palacio Legislativo.

Lo anterior como un reconocimiento a las personas que dedican su vida a esta noble labor y que constituyen un verdadero apoyo en situaciones de desastres, como lo son la atención de los incendios, que ponen en peligro la vida de la ciudadanía.

El diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro dio a conocer que, luego de la reunión de trabajo que sostuvieron los integrantes de dicha Comisión legislativa, el pasado mes de julio, se acordó realizar una Ceremonia del Día del Bombero el 22 de agosto, con la participación de las y los integrantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Michoacán.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, destacó que la profesión de bombero es una de las más admiradas y respetadas por las implicaciones que conlleva esta labor, por ello, desde el legislativo se busca honrar el valor compromiso y dedicación de estos héroes y heroínas, que en cada acción ponen en riesgo su vida, para salvaguardar la vida de otras personas.

Es de mencionar que el Día del Bombero en México se estableció oficialmente en 1956. Fue el 22 de agosto de 1873, en la ciudad de Veracruz, cuando se fundó el primer cuerpo de bomberos de México, fecha que fue seleccionada años después para celebrar el Día del Bombero a nivel nacional.