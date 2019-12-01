Comisión de Justicia revisará y desechará iniciativas 

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- De las 200 iniciativas pendientes ante la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán, no se descarta desechar alrededor del 60 por ciento, señaló el diputado local David Martínez Gowman.

"Muchas se van a desechar, se los adelanto desde ahorita, porque ya están reguladas con las reformas... casi un 60 por ciento. Es que ya se reguló, no se tomó en cuenta que la federación ya reguló o incluso ya lo aprobamos aquí y ya está adecuada la legislación estatal con nosotros. Van a desecharse porque lo que pedía la iniciativa, ya está hecho", comentó en entrevista el legislador por el distrito de Zamora.

Indicó que la Comisión de Justicia, de la cual es integrante, se encuentra en la revisión y conformación de una ruta para el desahogo del trabajo.

"Aproximadamente son más de 200 y las vamos a sacar todas. Vamos a dejar las más complicadas para sesiones específicas, pero el grueso de estas se puede desahogar en algunas sesiones porque son de varios artículos muy especificados... vamos a pulir y vamos a hacer ese camino. Y muchas son muy similares, así que las vamos a sacar relativamente rápido".

El diputado local prevé que para finales del mes de septiembre próximo, tengan un alto porcentaje de avance.