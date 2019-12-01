Comisión de Justicia revisará y desechará iniciativas 

Comisión de Justicia revisará y desechará iniciativas 
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 16:43:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- De las 200 iniciativas pendientes ante la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán, no se descarta desechar alrededor del 60 por ciento, señaló el diputado local David Martínez Gowman.

"Muchas se van a desechar, se los adelanto desde ahorita, porque ya están reguladas con las reformas... casi un 60 por ciento. Es que ya se reguló, no se tomó en cuenta que la federación ya reguló o incluso ya lo aprobamos aquí y ya está adecuada la legislación estatal con nosotros. Van a desecharse porque lo que pedía la iniciativa, ya está hecho", comentó en entrevista el legislador por el distrito de Zamora.

Indicó que la Comisión de Justicia, de la cual es integrante, se encuentra en la revisión y conformación de una ruta para el desahogo del trabajo.

"Aproximadamente son más de 200 y las vamos a sacar todas. Vamos a dejar las más complicadas para sesiones específicas, pero el grueso de estas se puede desahogar en algunas sesiones porque son de varios artículos muy especificados... vamos a pulir y vamos a hacer ese camino. Y muchas son muy similares, así que las vamos a sacar relativamente rápido".

El diputado local prevé que para finales del mes de septiembre próximo, tengan un alto porcentaje de avance.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Zitácuaro, Michoacán 
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Se incendia fábrica de colchones en CDMX
Más información de la categoria
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Aseguran más de 300 kilos de estupefacientes escondidos en tráiler en Baja California; hay dos detenidos
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Comentarios