Comienzan preparativos para Fiestas Guadalupanas: Yankel Benítez

Comienzan preparativos para Fiestas Guadalupanas: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 10:36:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó una reunión de trabajo con la Unión de Comerciantes Miguel Hidalgo, con el propósito de coordinar los preparativos de las tradicionales Fiestas Guadalupanas que se llevan a cabo en la Calzada de San Diego.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener una organización eficiente que permita el desarrollo ordenado de esta celebración, la cual congrega cada año a miles de familias y visitantes en la capital michoacana. 

Yankel Benítez manifestó su entusiasmo por las actividades que se preparan, desde los futbolitos de mesa y la lotería, hasta los juegos mecánicos, sin olvidar las famosas cañas de la Calzada. Además, reconoció el compromiso de los comerciantes por trabajar junto con el Ayuntamiento para mantener esta tradición, garantizando un entorno limpio y seguro para las familias y visitantes que recorrerán los puestos.

El secretario del Ayuntamiento, refrendó el compromiso del Gobierno de Morelia para respaldar las tradiciones que fortalecen la convivencia social y la identidad cultural de la ciudad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer alterada ingresó a secundaria e intentó agredir al personal y alumnos en San Luis Potosí
Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel
Se registra accidente en laterales de Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro; hay una persona fallecida y un lesionado
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Pronostican fuertes lluvias y llegada de frente frío
Seis campamentos criminales destruidos en operativo tras balaceras y bloqueos en región Pátzcuaro, Michoacán
Comentarios