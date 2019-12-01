Comienzan preparativos para Fiestas Guadalupanas: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó una reunión de trabajo con la Unión de Comerciantes Miguel Hidalgo, con el propósito de coordinar los preparativos de las tradicionales Fiestas Guadalupanas que se llevan a cabo en la Calzada de San Diego.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener una organización eficiente que permita el desarrollo ordenado de esta celebración, la cual congrega cada año a miles de familias y visitantes en la capital michoacana.

Yankel Benítez manifestó su entusiasmo por las actividades que se preparan, desde los futbolitos de mesa y la lotería, hasta los juegos mecánicos, sin olvidar las famosas cañas de la Calzada. Además, reconoció el compromiso de los comerciantes por trabajar junto con el Ayuntamiento para mantener esta tradición, garantizando un entorno limpio y seguro para las familias y visitantes que recorrerán los puestos.

El secretario del Ayuntamiento, refrendó el compromiso del Gobierno de Morelia para respaldar las tradiciones que fortalecen la convivencia social y la identidad cultural de la ciudad.