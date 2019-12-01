Comenzará CEI obras de bacheo en zona metropolitana de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 15:46:26

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre de 2025.- La Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) arrancará el próximo 13 de octubre el programa de bacheo anunciado por el gobernador Mauricio Kuri González en la zona metropolitana de Querétaro y Pedro Escobedo, por lo que se coordinarán con las administraciones municipales para atender las zonas prioritarias, informó la titular del organismo, Sonia Carrillo Rosillo.

“Vamos a iniciar en Pedro Escobedo el día 13 con la maquinaria estatal, después iremos a El Marqués y continuaremos con Corregidora y la capital, en todos los casos trabajamos en equipo con los municipios, que aportan el material asfáltico” dijo.

Carrillo Rosillo precisó que el programa atenderá principalmente vialidades muy transitadas y que presentan daños importantes debido a las recientes lluvias, en la que destaca la carretera federal 57, el Libramiento Surponiente y el Anillo Vial Fray Junípero Serra, donde ya se llevan a cabo trabajos de reparación.

“Acabamos de terminar el tramo de Jurica a Antea, que estaba muy dañado, y seguimos en el Libramiento Surponiente, desde el Centro Cívico hasta Santa Bárbara, en ambos sentidos”.

Destacó que, aunque se trata de tramos federales, el Gobierno del Estado decidió intervenir ante la falta de recursos federales.

“La federación no ha tenido presupuesto para mantenimiento y las vialidades estaban ya muy deterioradas. Por eso el gobernador Mauricio Kuri nos instruyó actuar con recursos y maquinaria estatal”.

Informó que el gobierno estatal solicitó apoyo a Pemex para obtener asfalto, pero no hubo respuesta positiva.

“En años anteriores sí recibíamos apoyo, pero esta vez no, aún así, el gobernador sigue insistiendo ante la Federación y no va a claudicar en la gestión”, comentó.

En cuanto a la zona serrana, Carrillo Rosillo señaló que la maquinaria de la CEI permanece en la región para atender afectaciones en Tolimán y municipios vecinos, aunque las lluvias han retrasado parte de los trabajos.

“Ya nos permitió el cruce del río Tolimán y estamos retomando labores, no queremos cerrar frentes porque la sierra también necesita atención urgente”, dijo.