CNTE sección XVIII exige pago urgente para 600 trabajadores eventuales

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:28:09

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2025.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII, encabezada por el dirigente estatal Jairo Mandujano Ortega, demanda el pago inmediato a cerca de 600 trabajadores eventuales que laboran en el sector educativo de Michoacán.

En entrevista, el profesor y representante magisterial destacó la precaria situación que enfrentan estos trabajadores, quienes llevan hasta cinco años sin recibir su salario.

Indicó que poco más del 50 por ciento de la base eventual determinó retirarse de los espacios laborales debido a que la Secretaría de Educación en el Estado no los reconoce como trabajadores del sector.

"Nosotros teníamos, en un inicio, mil 770 eventuales; ahorita, prácticamente, es como la mitad; en promedio, son como 600 eventuales los que todavía siguen trabajando, pero hay compañeros que se acaban de retirar ahorita en el ciclo escolar y, pues, nosotros también estamos buscando que se les pague el trabajo devengado... Hay compañeros que se retiran y que están endeudados con créditos, con préstamos, y que nos han comentado, entonces, que prácticamente era insostenible seguir trabajando en las escuelas sin tener un salario", enfatizó Mandujano Ortega.

El dirigente magisterial anunció que la CNTE Sección XVIII definirá el próximo lunes si realizará movilizaciones adicionales para exigir el pago de los adeudos y la regularización de los trabajadores eventuales.

Con respecto a la convocatoria del paro nacional de 24 horas, convocado para el 17 de octubre, el líder indicó que también lo determinarán a inicios de la semana próxima.