Clausuran más de 200 tomas clandestinas de agua en casas-habitación de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- Durante un operativo que implementó el personal de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), fueron clausuradas 203 tomas clandestinas en casas habitación, confirmó Alberto Vega Ricoy, vocal Ejecutivo de la CEA.

“Recibimos denuncias ciudadanas; a los vecinos les cae re-gordo que ellos paguen y estén al corriente y haya más personas que les estén, digamos huachicoleando el agua de alguna forma como la CFE con los ‘diablitos’ famosos.

Afirmó que están evaluando otras posibles zonas y antes de ir previamente son notificadas para posteriormente hacer los operativos de regularización.

“Aclarar que cuando se hacen ese tipo de operativos, como el de ayer, es porque ya fue última instancia y para llegar a eso tuvimos que hacer un ejercicio de ‘La CEA Contigo en tu Colonia’ una o dos semanas antes, para darle oportunidad a la gente de regularizarse y de estar al corriente siempre de sus temas. Estos no son cortes de agua a la gente que no haya pagado, estos son cortes a las personas que técnicamente estén clandestinamente usurpando el agua”.

Señaló que al momento tienen entre tres o cuatro colonias en las que también se hará una socialización en las colonias para darle siempre oportunidad a la gente de regularizarse.

Cuestionado sobre cuántas tomas clandestinas de agua han detectado en lo que va de la presente administración, refirió que están hablando normalmente 100 al mes aproximadamente.

Aclaró que, aunque la multa asciende a 5 mil pesos por incurrir en esta práctica, no se trata de un tema de recaudación o porque la CEA obtenga un ingreso, sino es un tema de justicia social y que la gente esté al corriente con sus contratos.

Refirió que un cálculo de lo que se estaba huachicoleando en 200 casas por 10 metros cúbicos por mes aproximadamente, entonces, básicamente se habla de unos 10 mil litros multiplicados por 203 tomas que fueron las que ayer se ejecutaron.

Recordó que Hacienda Santa Rosa era una zona muy irregular y no tenía servicio de la CEA hasta cerca poco más de un año que se hicieron los trabajos de contratación, se restableció un tanque que costó también muchos millones de pesos y se habilitó un pozo.

“Hicimos mucho trabajo en Hacienda Santa Rosa para que la gente tuviera agua y mucha gente sí contrató legalmente, entonces, pues realmente es un tema de justicia social porque hablamos de una morosidad de un año aproximadamente”.