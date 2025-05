Clausuran autoridades del municipio de Querétaro banco de materiales en comunidad La Luz por no contar con licencia de funcionamiento

Querétaro, Querétaro, a 30 de abril de 2025.- Un banco de materiales que se ubica en la comunidad La Luz, de la delegación Santa Rosa Jáuregui, operaba en la irregularidad al no contar con la licencia de funcionamiento por lo que fue clausurado por personal del municipio de Querétaro.

De acuerdo con información oficial se sabe que el municipio, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, realizó un operativo en atención a una denuncia ciudadana por la presunta operación irregular de un banco de materiales, acción en la que también participó personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y de la Guardia Civil Federal.

Derivado del operativo, se detectó que el banco operaba sin licencia de funcionamiento municipal ni los permisos estatales correspondientes, por lo que se procedió a su clausura por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y la Dirección de Inspección al Comercio Municipal.

Durante la visita de inspección, el propietario del predio no se encontraba presente, por lo que la diligencia fue atendida por el personal operativo de las dependencias participantes. La Secretaría de Medio Ambiente no determinó la aplicación de medidas de seguridad, ya que durante la visita no se identificaron actividades como derribo de arbolado, limpieza de terreno ni emisiones a la atmósfera que sean competencia municipal, como ruido o humo.

La clausura del sitio permanecerá vigente hasta que se presenten los permisos correspondientes o se regularice la situación jurídica, lo cual implica el pago de las sanciones administrativas aplicables. Es importante señalar que la alteración o violación de los sellos de clausura constituye un delito y será sancionada penalmente conforme a la ley.

Aunado a ello, los bancos de materiales deben cumplir, entre otros requisitos, con la obtención de la licencia correspondiente y acatar de manera estricta lo dispuesto en el reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Explotación de Bancos de Material, así como en la Ley Ambiental y sus reglamentos relacionados.