Claudio Alcaraz enciende la fiesta moreliana con su música regional mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 22:53:12
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- La fiesta moreliana, que se lleva a cabo en el Centro Histórico, se engalanó con la presentación de Claudio Alcaraz, ex vocalista de La Adictiva, y uno de los intérpretes más representativos del género regional mexicano, quien con 25 años de trayectoria artística llegó al escenario para deleitar a miles de asistentes.

El público vibró con temas como “Te extraño tanto”, “Quédate conmigo” y “Hola, qué tal”, que fueron coreados al unísono por locales y visitantes, confirmando el cariño y vigencia de su música.

Con la caída de la noche, los ánimos se avivaron al ritmo de cada interpretación, que convirtió al primer cuadro de la ciudad en un gran espacio de celebración.

El Gobierno de Morelia, que encabeza el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, fomenta la sana convivencia con espectáculos como éste, en honor al Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, orgullo e identidad de las y los morelianos.

