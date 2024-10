Claudia Sheinbaum da banderazo de salida a los trabajos del tren México-Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 13 de octubre de 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio arranque a los trabajos preliminares de la construcción del Tren México - Querétaro, el cual estimó estará listo en tres años y que traerá a Querétaro un gran desarrollo gracias a la conexión que dará con sitios como Nuevo Laredo, Tamaulipas y Nogales, Sonora.



‘’Eso significa que el estado de Querétaro, que de por si recibe inversiones y tiene un nivel de empleo muy importante, pues siga desarrollándose’’, afirmó la presidenta.



Desde el campo de la Unidad Deportiva La Purísima, destacó que el proyecto del Tren México - Querétaro será levantado mediante la colaboración entre las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).



“Va a salir de Buenavista, pasará por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro. Pero lo más increíble es que no sólo vamos a llegar a Querétaro, sino que de Querétaro vamos a hacer dos vías hacia el norte. Una que va a llegar hasta Nuevo Laredo y la otra que queremos que llegue hasta Nogales. Por lo pronto en México, Querétaro, Guadalajara”.



Mencionó que este 13 de octubre inician formalmente los estudios del proyecto y en abril comienza la construcción del tren, con miras a concluir los trabajos en tres años.



Informó que previo al anuncio público de este proyecto de infraestructura, sostuvo una reunión con el Gobernador de Querétaro e integrantes de ambos gabinetes, donde se plantearon acciones relacionadas con obras de movilidad, agua y energía. Afirmó que regresará a la entidad para darle seguimiento a estos temas, además de supervisar los avances de la obra del Tren México – Querétaro.



Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, manifestó su colaboración y apoyo en un proyecto que, dijo, será una puerta abierta a oportunidades de turismo, comercio, inversión y conectividad.



Destacó que esta obra representa un compromiso con el desarrollo sustentable, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la movilidad. “Siempre he dicho que la infraestructura más cara es aquella que no se tiene; por eso valoramos su decisión de concretar esta obra”.



El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, Jesús Esteva Medina, compartió que el Tren México-Querétaro beneficiará a más de 30 mil personas y se generarán más de 490 mil empleos (165 mil directos y 325 mil indirectos).



Explicó que las estaciones principales serán Buenavista en la Ciudad de México, San Juan del Río en Querétaro, además de paraderos en poblaciones intermedias y finalmente la estación terminal en Querétaro, que de ahí saldría un ramal hacia Nuevo Laredo y otro ramal hacia Guadalajara y Nogales.



“Los municipios beneficiados señaló que son: Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Atotonilco de Tula, Tula de Allende, Nopala de Villagrán, Tepeji del Río de Ocampo, Cuautitlán Izcalli, Polotitlán, Cuautitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Talnepantla de Baz, Tultitlán, Zumpango, Huehuetoca, Teoloyucan, Jilotepec, Coyotepec, Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Colón”.



El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” del Ejército Mexicano, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que la nueva línea para el servicio de pasajeros de la zona metropolitana del Valle de México a Santiago de Querétaro contempla 225 kilómetros de longitud, lo que representa ya una reducción de 35 kilómetros en comparación con el trazo actual de la vía de carga. El diseño geométrico de la vía explicó, va a permitir que el tren alcance velocidades de hasta 160 kilómetros por hora.