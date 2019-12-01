Ciudad Anáhuac en Querétaro, se tiene proyectada para los próximos tres años; confirmó Luis Alverde Mayor

Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto de 2025.- Un edificio de Ciencias de la Salud, otro de Ingeniería y una clínica universitaria formarán parte de lo que será Ciudad Anáhuac el cual se tiene proyectado para los próximos tres años, confirmó Luis Alverde Mayor, durante la ceremonia de renovación de su periodo como rector.

“En estos tres años creceremos orgánicamente y lo que vamos a desarrollar es la universidad que ya somos, pero la proyección que tenemos a futuro es que le llamaremos Ciudad Anáhuac, seremos una ciudad y seremos un referente nacional y latinoamericano de cómo deben ser las universidades en estos tiempos y para ello, los que trabajamos aquí nos volcaremos y lograremos ese objetivo”.

Adelantó que para 2028 ve una universidad que seguirá creciendo anualmente un 10 por ciento; actualmente, la matrícula es de 8 mil 200 estudiantes y para dentro de tres años alcanzarán los 10 mil 780 estudiantes y con ello estarán dentro las mejores cinco universidades del país.

“Actualmente tenemos mil estudiantes de maestría y para 2028 tendremos una comunidad total de 15 mil 226 académicamente, nos mantendremos ahí en los rankig y rangos de Ceneval y todos los programas estarán en los programas de alto rendimiento, lograremos este 30 por ciento de acreditados en el Ceneval cuando la media nacional es de solamente 2”.

Entre las acciones que tiene contempladas emprender, detalló, es la construcción de un puente de acceso, el cual ya cuenta con los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el edificio de Ciencias de la Salud, uno de ingeniería y una clínica universitaria.

“Además tenemos contemplada la creación de un auditorio de gran capacidad para albergar congresos y conferencias el cual será sede de la próxima ceremonia rectoral de 2028”.

Adelantó que vienen otros años de sueño, desvelos, preocupaciones, esfuerzos, fe, pasión y resultados por lo que confía en que se lograrán objetivos.

“Debemos también crecer en la infraestructura de acompañamiento y de entretenimiento para los jóvenes, quienes deben de estar ocupados todo el tiempo y por ello necesitamos más áreas deportivas, áreas de acompañamiento, tener más psicólogos, más acompañantes, más tutores y gestionar y gestionar mucho mejor el desarrollo emocional de los jóvenes”.

Aseguró que ser rector es el mejor trabajo que puede tener, pero también será el primero en hacerse un lado cuando se dé cuenta que ya no lleva el ritmo que la universidad requiere o que se necesita de un rector mucho más preparado.

“Estoy seguro que, ese tiempo va a llegar y estoy preparado para ello también, pero por mientras, haremos todo lo posible por seguir adelante”.

En su intervención Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, reconoció que la esencia de esta institución es ser católica y como su papá le decía: "Cuando te pierdas, vuelve al principio".

“En la medida que podamos seguir haciendo y formando personas de bien, personas que quieran trabajar, sacar adelante sus empresas, sacar adelante su vida de una forma ética, seria y honesta, nuestro estado va a seguir para adelante. México está viviendo momentos muy complicados, el mundo está viviendo momentos muy complicados en el que nos podemos perder muy fácil”.

Sin embargo, consideró que, de corazón, se tiene que ser participativo en la comunidad y en la unidad común.

“Si no participamos y si no respetamos la ley, no vamos a arreglar el país de forma espontánea. Se va a arreglar en la medida que seamos participativos, en la medida que busquemos apoyarnos y exigir a nuestros gobernantes”.