Citricultores de Apatzingán exigen seguridad y mejores condiciones laborales

Apatzingán, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- Desde el tianguis limonero, Bernardo Bravo, representante de la asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, demandó mejores condiciones de trabajo y llamó a las autoridades federales y estatales a mantener la presencia en la zona para dar tranquilidad a la población que, dijo, "vive con mucho miedo".

"La realidad que vivimos aquí en el valle de Apatzingán es complicada, mucho miedo por parte de los productores y la ciudadanía por los acontecimientos que vivimos... Mejores condiciones de trabajo es lo que pedimos todos para que podamos recuperar la libertad, desde los productores y las libertades de quienes compran y vengan más productores a comprar su limón", expresó Bernardo Bravo mientras transmitía en su red social, a la par que se desarrollaban las actividades de compra y venta del limón de este viernes.

El empresario también pidió a las corporaciones policiales destacamentadas en la región de la Tierra Caliente conducirse bajo reglamento y no abusar de los productores limoneros que se trasladan por las carreteras de la región para llegar a los puntos de venta.

"Que no abusen de los productores que viajan en sus camionetas, gente de trabajo, buscando que si les falta la licencia, la calavera o la placa vencida, cuando realmente los problemas son otros y están en otro lugar", señaló Bernardo.

Mientras platicaba con los productores y algunos comerciantes que acuden al tianguis limonero a ofrecer bebidas para amortiguar el calor, Bernardo Bravo recordó que cada una de las personas que forman parte de la línea de producción arriesga su vida diariamente en las huertas, a raíz de temas de inseguridad por explosivos.

"Sabemos que en cualquier momento los que estamos expuestos y los que estamos caminando en los terrenos agrícolas incluso la podemos perder sin deber absolutamente nada, haciendo nuestro trabajo, porque ya vimos que le ha pasado a algunos productores o inocentes lastimados en el ejercicio del trabajo", apuntó el empresario representante limonero de Apatzingán.