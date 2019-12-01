Cierran zonas arqueológicas por contingencia climatológica en Querétaro: Rosa Estela Reyes

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2025.- La directora del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Querétaro, Rosa Estela Reyes García, dio a conocer que como parte de las acciones que se tomaron para salvaguardar y proteger tres zonas Arqueológicas, estas tuvieron que ser cerradas de forma temporal.

Explicó que las zonas arqueológicas de Tancama, en Jalpan de Serra; Ranas, en San Joaquín y Toluquilla, en Cadereyta de Montes no se presentaron daños de ningún tipo por las fuertes lluvias que han azotado a la región en los últimos días.

“Cerramos por precauciones, por qué los caminos están un poco averiados, y estamos abriendo centros de acopio en el Museo Regional (…), para apoyar a todas las comunidades que salieron afectadas; y lo que tenemos más claro es que los daños en el caso de Querétaro, es que fueron en las carreteras más que dentro de los espacios, en nuestras zonas arqueológicas no hay daños”, dijo.

Recalcó que a pesar de que en las zonas cercanas a las zonas arqueológicas si se presentaron afectaciones, los monumentos y vestigios no tienen ningún riesgo.

“Estamos tranquilos en cuento afectación en nuestras zonas arqueológicas no tuvimos en términos de los basamentos piramidales, en términos de inundaciones, las lluvias y algunos de nuestros compañeros quedaron incomunicados pero ya está todo bien”, concluyó.