Cierran causa penal contra Francisco Garduño por incendio en el que murieron 40 migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 12:21:11

Ciudad de México, a 14 de octubre 2026.- El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, decretó el sobreseimiento de la causa penal contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), por ejercicio indebido del servicio público.

El proceso penal contra el ex director del organismo federal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador derivó de un incendio del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron lesionados.

De acuerdo con la resolución del togado, se cumplieron todas las condiciones impuestas en enero de 2025 para la suspensión condicional del proceso. Se explico además, que la determinación tiene efectos de sentencia absolutoria, por lo que Garduño no tendrá antecedentes penales derivados de esta causa.

Dentro de las obligaciones se incluía reparar el daño, proporcionar atención médica a sobrevivientes y familiares, ofrecer una disculpa pública, tomar cursos de derechos humanos y protección civil, y supervisar los planes de protección civil de las estaciones migratorias.

En ese sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que Garduño cumplió las condiciones y no se opuso al cierre del proceso.

Por su parte, sobrevivientes y familiares manifestaron su desacuerdo y denunciaron que el cumplimiento había sido parcial.