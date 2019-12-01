Cierra con éxito la 18va Feria del Mole en Santa María

Morelia, Michoacán; 16 de agosto de 2025.- Con una gran asistencia y un ambiente festivo, concluyó este viernes la 18va edición de la Feria del Mole en Santa María de Guido, en el marco de las tradicionales fiestas patronales de esta tenencia, que se llevaron a cabo del 03 al 15 de agosto.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Morelia y el liderazgo del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, este encuentro culinario busca fortalecer tradiciones e impulsar la economía local, en eventos que -a la vez- permitan a las familias morelianas convivir y disfrutar de espacios seguros y atractivos.

La Feria del Mole en Santa María se ha consolidado como un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, al atraer a 7 mil visitantes en esta ocasión.

La titular de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), Guadalupe Herrera Calderón, afirmó que el evento no sólo destaca por su variada oferta gastronómica, sino también por ofrecer y promover más espacios donde productores locales puedan ofrecer sus productos.

Herrera Calderón destacó que en esta última edición de la feria se logró generar una derrama económica de 650 mil pesos, que representa un beneficio directo a la tenencia, y así lo manifestaron las cocineras tradicionales del mole de la Tenencia de Santa María de Guido, quienes expresaron su agradecimiento al apoyo del Gobierno de Morelia, así como a los visitantes y a la población local que hicieron posible este encuentro.

Esta feria se ha convertido en una celebración emblemática que resalta la rica tradición culinaria de la región y convoca a residentes y visitantes, y forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Morelia para hacer de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.